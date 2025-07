I primi cartelli sono apparsi nello scorso mese di maggio, nelle strade del piccolo paese di Dovera, in provincia di Cremona: avvisavano i cittadini di una disinfestazione straordinaria, resasi necessaria per un caso di febbre Dengue che si era appena verificato nel minuscolo borgo non lontano da Lodi. Il malato era un venticinquenne appena arrivato dall’estero, del quale non è stata resa nota la nazionalità . Poi è arrivato un altro caso, a Crema, dove una quarantanovenne nigeriana è stata ricoverata in ospedale per la stessa malattia, e poi ancora Brugherio, Solbiate Arno e Corbetta (tutti in Lombardia) e Arezzo, solo nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dengue, tubercolosi, scabbia: il ritorno delle malattie dimenticate