Dazi Usa e recessione Confartigianato | Manifattura trevigiana a rischio

«Attenzione, lo spettro dei dazi Usa va ad aggiungersi a un mix velenoso di fattori recessivi per la nostra manifattura, la più grande nell’Unione Europea per occupati nelle micro e piccole imprese. Una realtà produttiva che nella Marca Trevigiana vale 10.338 euro di valore aggiunto per abitante. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Germania: funzionario, dazi punitivi USA danneggiano manifattura del Paese - L’escalation delle tensioni commerciali e i dazi punitivi imposti dagli Stati Uniti pongono seri rischi al settore manifatturiero tedesco, ha dichiarato Hubert Aiwanger, vice ministro-presidente della Baviera, Germania.

I dazi non piegano la manifattura italiana, anche grazie al pharma. Report Intesa - C’è una Germania ferma, impantanata nelle sabbie mobili della stagnazione (nel 2025, secondo la Commissione europea, Berlino registrerà crescita zero), e c’è una guerra commerciale ancora troppo strisciante, nonostante l’avanzata di accordi dal sapore di tregua, cuciti su misura dei singoli mercati (Regno Unito, Cina e, ora, forse l’Europa).

Economia del territorio: guerre e dazi frenano la crescita, in affanno manifattura e macchinari - Nel 2024 l’economia dell’Emilia-Romagna è cresciuta dello 0,4%, risentendo del calo della domanda estera e dell’elevata incertezza del quadro macroeconomico internazionale.

Dazi Usa e recessione, Confartigianato: «Manifattura trevigiana a rischio»; ECONOMIA: manifattura trevigiana a rischio.

Dazi Usa al 30% sull’import Ue, ecco come pesano su Italia, Spagna, Grecia e Irlanda - Dall’Ice, a Confindustria, all’Upb: dall’agroalimentare a meccanica, farmaceutica, moda e occhialeria, conseguenze sull’intero indotto, con ricadute anche sul piano occupazionale ... Secondo ilsole24ore.com

Dazi, l'allarme delle industrie del Veneto: «Trenta per cento? Cifre insostenibili. L’Ue si muova per trattare con gli Usa» - Il presidente di Confindustria Veneto Raffaele Boscaini: tragedia per il Made in Italy. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it