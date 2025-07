Dazi Bloomberg | Bruxelles lavora a un piano di ritorsione se non si trova l' intesa con gli Usa

Incontro previsto in settimana per formulare una serie di misure per rispondere a Washington. Si continua però a cercare una soluzione negoziata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Bloomberg: Bruxelles lavora a un piano di ritorsione se non si trova l'intesa con gli Usa

Bloomberg: l’Ue è pronta ad accettare la proposta Usa di dazi al 10 per cento - L’Unione europea sarebbe pronta ad accettare la proposta di accordo commerciale con gli Stati Uniti che prevede un dazio universale del 10 per cento su molte esportazioni del blocco, ma in cambio chiede a Washington l’impegno a ridurre le tariffe su settori chiave come farmaceutica, alcol, semiconduttori e aerei commerciali.

1 luglio 2025, UE - USA DAZI: L'UE PRONTA A CONCEDERE L'#UE è pronta ad accettare un accordo commerciale con gli #Stati_Uniti che imporrebbe dazi doganali del 10% sulla maggior parte dei prodotti europei, riporta #Bloomberg. #Bruxelles si aspetta Vai su X

TRUMP è DISPOSTO a FARE un ACCORDO con la CINA?

Dazi, Ue e Usa vicini all'accordo: si stringe sul 10%; Ue e Usa stringono sul 10%, Sefcovic a Washington per l’intesa; Dazi, l’accordo Usa-Cina fa brindare le Borse.

Dazi, trattativa serrata tra Bruxelles e Washington - Bruxelles prosegue la trattativa serrata a Washington, con il negoziato condotto dal commissario europeo Sefcovic. informazione.it scrive

Usa e Ue, corsa all’intesa sui dazi: «Serve un accordo di principio» - Von der Leyen: puntiamo a una soluzione come quella del Regno Unito Bessent: valanga di firme, prevediamo che circa 100 nazioni aderiranno ... Da msn.com