dal cancro a eroina della germania la parabola di berger

AGI - "Tutto ciò che abbiamo è adesso": questo tatuaggio sul collo del portiere della Germania femminile Ann-Katrin Berger nasconde una cicatrice per le cure da un tumore alla tiroide e sintetizza bene la parabola che l'ha portata a guarire dal cancro fino a proiettarla a eroina della qualificazione tedesca nell'epica semifinale degli Europei a Basilea.  La 34enne che gioca negli Usa con il Gotham FC ha salvato con ben nove parate le compagne ridotte in 10 dal 13mo minuto per l'espulsione di Kathrin Hendrich, compresa una incredibile all'indietro su un quasi autogol di testa della compagna Janina Minge.

