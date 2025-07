Dal 27 luglio al 17 agosto al via la nona edizione dei Tramonti di Porto Flavia

IGLESIAS – Anche quest’estate, uno degli angoli più suggestivi della Sardegna si trasforma in un palcoscenico naturale per accogliere emozioni, bellezza e cultura: dal 27 luglio al 17 agosto ritornano “I Tramonti di Porto Flavia”, anteprima estiva del Festival Internazionale di Musica da Camera (in programma ad autunno ad Iglesias). La manifestazione, organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore, avrà luogo nello spazio antistante l’ingresso dell’ex Area mineraria di Masua, dove i presenti saranno travolti, non solo dalla musica più raffinata, ma anche da un’esperienza che celebra la magia del sole che cala sul mare, incorniciato dalla maestosa falesia del Pan di Zucchero, lo scoglio più alto d’Europa, sul panorama costiero del Sulcis Iglesiente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dal 27 luglio al 17 agosto al via la nona edizione dei “Tramonti di Porto Flavia”

