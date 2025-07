Corsi gratuiti di sport nautici per bambini e ragazzi | oltre mille partecipanti per ' Rotta verso Bari'

Dal sup alla canoa, dalla vela al windsurf. Sono stati quest'anno oltre mille - bambini e bambine, ragazzi e ragazze, tra i 7 e i 14 anni - i partecipanti all'iniziativa 'Rotta verso Bari'. Il progetto, giunto quest'anno alla sua ottava edizione, è realizzato dall’assessorato allo Sport del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

