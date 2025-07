Conceicao Juve | la firma che legherà il portoghese ai bianconeri è imminente! Ecco quando arriverà

Conceicao Juve, Chico è pronto a tornare in bianconero! Spunta il periodo in cui è prevista la firma che lo legherà alla Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, la Juventus è pronta a formalizzare l’arrivo di Francisco Conceicao nella propria rosa: la firma che dovrebbe arrivare già all’ inizio della prossima settimana. Si tratta di un colpo che segna un ulteriore rafforzamento per il reparto offensivo bianconero. Conceicao Juve: un acquisto mirato per il futuro. Il giovane talento portoghese, di proprietà del Porto, è visto come un prospetto di grande qualità, capace di aggiungere freschezza e imprevedibilità alla manovra offensiva della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

