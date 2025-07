Conceição continuerà in Juventus

2025-07-17 16:33:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: È un dato di fatto, Francisco Conceição diventerà un giocatore (definitivo) di Juventus. Dall’Italia, sottolineano che il Torin Club e Porto sono riusciti a raggiungere un accordo Dall’attaccante portoghese, che sarà trasferito da Una cifra vicina a 32 milioni di euro corrispondente a La tua clausola di terminazione. Tuttavia, il pagamento verrà effettuato in diverse scadenze. Uno dei principali obiettivi del Juventus Durante questa estate è stato Specificare l’acquisizione definitiva di Conceição. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Conceição continuerà in Juventus

In questa notizia si parla di: conceição - juventus - continuerà - milioni

Capello a ruota libera: «Ora la Juventus deve pregare San Gasp per la Champions. Stupidaggine di Kalulu, cambi di Adzic e Conceicao? Li ho trovati…» - Capello, ex allenatore della Juve, ha commentato così il pareggio per 1-1 dei bianconeri all’Olimpico contro la Lazio A La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato così Lazio Juve 1-1.

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - 2025-06-19 10:45:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: “Chico” Conceiçao (Coimbra, 2002) è diventato gigante.

Juventus, Vlahovic in gruppo e punta il Bologna: le condizioni di Conceicao, Gatti e Koopmeiners - Arrivano buone notizie dall`infermeria per Igor Tudor, in vista della delicata sfida contro il Bologna.

La Juve ci riprova per Conceição ? Secondo Sky Sport, il club bianconero avrebbe offerto 22 milioni di euro per l’attaccante portoghese. Il Porto ne vuole 25 per chiudere l’affare #Conceição #Juventus #SpazioJ Vai su Facebook

Ore calde per la #Juventus dove dopo la conclusione dell'affare #Conceicao, si continua a discutere anche del futuro di Alberto Costa. L’esterno destro, arrivato dal Vitoria Guimares per 12.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus nel gennaio scorso, può gi Vai su X