Clayface | James Gunn anticipa il film DCU e lo definisce un horror a tutti gli effetti

James Gunn ha confermato che il film su Clayface sarĂ un horror completo, lontano dai toni di Superman, con la regia di James Watkins e la sceneggiatura di Mike Flanagan. Durante un'intervista a CBS Mornings, James Gunn ha condiviso nuovi dettagli sulla direzione che prenderĂ il nuovo DC Universe. Secondo il regista, l'obiettivo non è quello di uniformare il tono dei progetti futuri, ma anzi valorizzare le singole visioni artistiche. Gunn ha citato Clayface come esempio perfetto di questa filosofia: "Anche se appartiene allo stesso universo, sarĂ un horror vero e proprio. Non vogliamo che ogni film somigli a Superman.

