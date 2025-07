Classifica Mondiale Moto2 2025 | Gonzalez allunga su Canet Vietti ottavo

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025 (dopo GP Cechia). 1 GONZALEZ Manuel SPA 188 2 CANET Aron SPA 163 3 BALTUS Barry BEL 134 4 MOREIRA Diogo BRA 128 5 DIXON Jake GBR 119 6 ÖNCÜ Deniz TUR 100 7 AGIUS Senna AUS 93 8 VIETTI Celestino ITA 90 9 ARENAS Albert SPA 81 10 ROBERTS Joe USA 80 11 RAMIREZ Marcos SPA 80 12 SALAC Filip CZE 66 13 HOLGADO Daniel SPA 60 14 LOPEZ Alonso SPA 58 15 GUEVARA Izan SPA 55 16 ALONSO David COL 43 17 ARBOLINO Tony ITA 34 18 ORTOLA Ivan SPA 26 19 VD GOORBERGH Zonta NED 14 20 VEIJER Collin NED 13 21 BINDER Darryn RSA 11 22 ESCRIG Alex SPA 10 23 AJI Mario INA 8 24 SASAKI Ayumu JPN 8 25 HUERTAS Adrian SPA 7 26 GUTIERREZ Oscar SPA 4 27 GARCIA Sergio SPA 3 28 NAVARRO Jorge SPA 3 29 MUÑOZ Daniel SPA 1 30 KUNII Yuki JPN 0 31 FERNANDEZ Eric SPA 0 32 HADA Taiga JPN 0 33 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Moto2 2025: Gonzalez allunga su Canet, Vietti ottavo

In questa notizia si parla di: classifica - mondiale - moto2 - gonzalez

