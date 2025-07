Cinque feriti nello scontro tra due auto a Castiglione della Pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un grave incidente stradale ha scosso la quiete della notte a Castiglione della Pescaia, lungo la strada provinciale 158, dove intorno alle 3 del mattino si è verificato un violento scontro tra due automobili. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che stanno conducendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto si è attivato un massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso. Sono intervenute le ambulanze infermieristiche della Croce Rossa di Marina di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, insieme all’auto medica di Grosseto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

