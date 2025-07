Cinghiali al mare a Sapri | le segnalazioni di alcuni turisti

Cinghiali al mare, sul litorale di Sapri: gli ungulati si sono avvicinati alle persone in spiaggia e nella pineta, durante alcuni pic-nic. Probabilmente, i cinghiali sono stati attirati dall'odore del cibo. Se per qualcuno la loro presenza non ha rappresentato un problema, in altri ha suscitato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it