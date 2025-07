Cina | celebrazioni per un festival delle torce nello Yunnan

Un turista accende una torcia durante un festival delle torce nella contea autonoma Yi e Hui di Weishan della prefettura autonoma Bai di Dali, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 19 luglio 2025. Un festival delle torce e' iniziato qui ieri. Una foto aerea scattata da un drone il 19 luglio 2025 mostra uno spettacolo pirotecnico ad un festival delle torce nella contea autonoma Yi e Hui di Weishan della prefettura autonoma Bai di Dali, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan. Un festival delle torce e' iniziato qui ieri.

