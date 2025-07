Charlene di Monaco romantica in rosa Ma Carolina sbaglia tutto

Il Principe Alberto di Monaco ha festeggiato il ventesimo anniversario del suo regno con Charlene, e i loro due figli, Jacques e Gabriella: vestita con un abito rosa, la Principessa ha illuminato Place du Palais. La famiglia era al gran completo: c’erano la Principessa Carolina di Monaco, Stefano e Francesco Casiraghi (i figli di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo), la principessa Alessandra di Hannover e il suo compagno Ben Sylvester Strautmann, Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi e il suo piccolo Balthazar Casiraghi-Rassam, così come Tatiana Santo Domingo e Maximilian Casiraghi. Una grande riunione di famiglia in cui Charlene ha brillato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlene di Monaco romantica in rosa. Ma Carolina sbaglia tutto

Charlène di Monaco, esplosione di colore all’E-Prix: la principessa che premia e stupisce - Monte Carlo, 4 maggio 2025. Pioggia fina, rombo di monoposto elettriche, un lampo di rosso e arancio sul podio: Charlène di Monaco saluta i piloti del Monaco E-Prix con un sorriso che vale più dei riflettori.

Charlène di Monaco fuori dagli schemi all’E-Prix di Monaco, il look cattura l’attenzione - Una modesta dose di glamour è ciò che rende un look riuscito: ebbene, a regalarcene una quota più che abbondante è stata ancora una volta Charlène Wittstock, risaputa fashion icon di sangue blu, la quale ha inaspettatamente provveduto ad alzare l’asticella dell’eleganza – che lei stessa aveva posizionato ben in alto – presenziando al Campionato Mondiale FIA??di Formula E 2025 a Monaco.

Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Charlène di Monaco e Maria Teresa del Lussemburgo in bianco: ecco tutti i look delle reali (e non solo) alla messa di inizio pontificato di Leone XIV - Un dress code più rilassato per la cerimonia dove non si è visto solo il nero come dimostra Giorgia Meloni con un completo blue navy.

Charlene di Monaco icona di eleganza col pizzo: cosa ha indossato alla festa per i 20 anni del regno - È un abito senza manioche, con cinturino in vita e rifiniture in pizzo che impreziosiscono l'orlo ... Scrive fanpage.it

Charlene di Monaco non gradita al Ballo della Rosa: Carolina la esclude - Charlene di Monaco non è gradita al Ballo della Rosa Anche se i rapporti tra Charlene di Monaco e Carolina sono migliorati nell’ultimo anno, le due donne non si sono mai comprese del tutto. Segnala dilei.it