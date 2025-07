ABBONATI A DAYITALIANEWS Auto rubata intercettata grazie al GPS. Un uomo di 54 anni, pregiudicato catanese, è stato fermato dalla Polizia di Stato poco dopo la mezzanotte di venerdì, mentre si trovava a bordo di un’auto rubata nel pomeriggio ad Aci Catena. Il furto era giĂ stato denunciato dalla proprietaria e l’utilitaria era dotata di un dispositivo di geolocalizzazione, che ha consentito l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Inseguimento sulla statale 114. La Sala Operativa della Questura di Catania ha attivato immediatamente le volanti non appena il sistema GPS ha segnalato il movimento del veicolo in via della Zagara, lungo la SS114, nei pressi di un bar. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, rubano un’auto e fuggono: pregiudicato bloccato dalla Polizia grazie al Gps