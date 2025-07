CasoKiss Cam Coldplay l’azienda Astronomer ha avviato un’indagine

Il video della Kiss Cam durante il concerto dei Coldpla y tenutosi a Foxborough in Massachussetts lo scorso 17 luglio, nel quale venivano immortalati Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente CEO e capo delle risorse umane dell’azienda Astronomer è diventato virale, ed al tempo stesso scatenato un turbinio di polemiche. Nel corso dei concerti della band britannica impegnata nel Music Of Spheres Tour, Chris Martin e soci ispirati dal tradizionale momento presente negli eventi sportivi, hanno introdotto la kiss cam, momento del live nel che individua le coppie tra la folla, mostrandole sui megaschermi delle venue. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Caso”Kiss Cam” Coldplay, l’azienda Astronomer ha avviato un’indagine

