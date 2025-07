Elia Caprile con la massima sincerità ha ricordato la sua esperienza al Napoli durante la conferenza stampa di ri-presentazione al Cagliari Calcio. Di seguito il contenuto integrale della sua intervista. Caprile: «Napoli è stata un’esperienza bella e felice, anche se solo per sei mesi». Sul lavoro con Bucci e lo staff tecnico: «Ci stiamo conoscendo, lo staff è cambiato: ne approfitto per ringraziare Lorenzo Squizzi, non vedo l’ora di migliorarmi con mister Bucci. Io so che da portiere devo dare una mano, devo essere un punto di riferimento in campo». Sul gruppo: «Ripartire dallo stesso gruppo è un plus, perché ci conosciamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caprile: «Quand’ero al Napoli ho puntato i piedi per andarmene, ma resta una parentesi felice»