Capri nuovo episodio di violenza | ragazza aggredita e minacciata con una bottiglia Fermato l’uomo

“Nella centralissima via Roma a Capri alle 5 di domenica mattina, all’esterno di un bar all’altezza dello stazionamento dei taxi, una donna viene aggredita da un uomo che la spinge per terra e prova a metterle le mani al collo brandendo una bottiglia. Solo la minaccia di chiamare i carabinieri da parte di alcuni dei presenti fa desistere l’aggressore dal proseguire”. Lo riferisce il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs). La scena, alla quale hanno assistito alcuni avventori del bar, è stata ripresa da un cellulare ed è stata inviata al parlamentare. L’uomo, riferisce Borrelli, “è stato poi riconosciuto nella zona del porto ed è stato fermato e identificato dai carabinieri dell’isola”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

