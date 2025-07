Calciomercato Inter quale sarà il futuro del giovanissimo centravanti nerazzurro? Ecco cosa filtra sul suo destino

Calciomercato Inter, Ausilio e Marotta hanno deciso quale sarà il futuro della punta dei meneghini: le ultime sulle trattative in uscita. Le manovre del calciomercato Inter proseguono con una linea ben precisa: potenziare la rosa senza sacrificare i giovani di talento. In questo contesto, la società ha deciso di non cedere Francesco Pio Esposito, reduce da una stagione brillante allo Spezia e finito nel mirino di Manchester United e Atalanta. Come riportato da Alfredo Pedullà su X, i nerazzurri hanno respinto tutte le proposte, ritenendo l’attaccante classe 2005 centrale per il futuro. Il club di Viale della Liberazione lo considera parte integrante del progetto 2024-25: resterà a Milano con il ruolo di vice-Lautaro e Thuram, in attesa del colpo grosso in entrata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, quale sarà il futuro del giovanissimo centravanti nerazzurro? Ecco cosa filtra sul suo destino

