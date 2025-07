Borg in Festa fa il pieno a Sappanico | in centinaia tra balli cibo e revival anni Ottanta | VIDEO

ANCONA - Grande successo ieri sera, 19 luglio, per la prima edizione di “Borg in Festa”, organizzata dall’associazione Antidegrado nel Parco Comunale di Sappanico. L’evento, interamente dedicato alla musica e allo stile degli anni ’80, ha richiamato centinaia di persone fino a tarda notte tra. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Marius Borg Hoiby accusato di tre stupri, i guai del figlio della principessa di Norvegia: la violenza alla festa reale con la conduttrice Tv - È accusato di 23 reati, tra cui tre stupri, Marius Borg Hoiby, 28 anni, figlio della principessa norvegese Mette-Marit.

A Sappanico è "Borg in festa": appuntamento con la festa anni '80, musica ed enogastronomia - ANCONA – Appuntamento il 19 luglio, a partire dalle ore 18, con ‘Borg in Festa’ al Parco comunale di Sappanico con una grande serata dedicata agli anni Ottanta con musica ed enogastronomia.

A Sappanico è "Borg in festa": appuntamento con la festa anni '80, musica ed enogastronomia - Il via alle 18 di sabato q9 luglio: prevista anche la esibizione della band dei Via Verdi, storico gruppo anconetano giunto al successo negli anni ottanta con “Diamond” ... Da anconatoday.it

Tributo a Velvet e Slego alla Festa de Borg: "Un sabato a tutto rock" - MSN - Il ritorno della Festa de Borg a Rimini celebra il legame tra la città e la musica rock, con un evento al Ponte di Tiberio firmato Velvet. Riporta msn.com