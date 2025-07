Boom di presenze per il Wood Fest nel bosco di Montecorvino | la manifestazione continua fino al 22 luglio

C'è tempo fino al 22 luglio, per prendere parte al Wood Fest presso il Bosco San Benedetto di Montecorvino Pugliano, tra street food di qualità , intrattenimento e relax nel verde, con ingresso gratuito. Diverse le specialità della tradizione campana tra panini, pizze e dolci. Di seguito, il menù:. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dal 15 al 22 luglio 2025, immergiti nell'atmosfera unica del WoodFest : una settimana di musica, gusto e tradizione nel cuore del suggestivo Bosco San Benedetto, a Montecorvino Pugliano (SA). Un viaggio tra sapori autentici, sonorità che accendono l'anim

