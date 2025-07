Bimbo di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico | è grave

Un bimbo ligure di sette anni √®¬†ricoverato in condizioni gravissime dopo essere quasi annegato nella piscina di un parco acquatico di Gallipoli: il piccolo, che non sa nuotare, era in vacanza con i genitori e, intorno alle 11.30, √® caduto nella parte della vasca dove l'acqua √® pi√Ļ¬†alta. Il padre si √® accorto che il figlio galleggiava privo di sensi e sono scattati subito i soccorsi. ¬† ¬† Dopo diverse manovre di rianimazione da parte dei bagnini presenti e dei sanitari, il bambino √® stato trasferito d'urgenza all'ospedale Sacro Cuore di Ges√Ļ¬†di Gallipoli, ha riferito il sito LeccePrima. Sul posto, un parco divertimenti in localit√†¬†Rivabella, sono interventi gli agenti del locale commissariato. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Bimbo di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico: √® grave

In questa notizia si parla di: bimbo - sette - anni - piscina

Oggi ricordiamo il piccolo Giuseppe, bimbo di sette anni, scomparso tragicamente per annegamento in piscina un po' di tempo fa. Ciao piccolo e perdonaci tutti! Sicuramente starai in un mondo migliore Vai su Facebook

Bimbo di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli: è gravissimo; Gallipoli, bimbo di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico: è grave; Gallipoli, bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico e rischia di annegare: è ricoverato in gravi condizioni.

Gallipoli, bimbo di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico: è grave - Un bimbo ligure di sette anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere quasi annegato nella piscina di un parco acquatico di ... Lo riporta iltempo.it

Gallipoli, tragedia in piscina: bimbo di 7 anni cade in acqua, è gravissimo - Salvato in extremis, si trova ora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni ... Riporta msn.com