Bambino di 7 anni cade in piscina | è gravissimo Trovato dal papà che galleggiava privo di sensi

Un bimbo di 7 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Il piccolo, a quanto si apprende, era con i genitori. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambino di 7 anni cade in piscina: è gravissimo. Trovato dal papĂ che galleggiava privo di sensi

Un bambino di 7 anni cade in piscina a Gallipoli, è gravissimo. Il padre lo ha trovato in acqua privo di sensi - Un bimbo di 7 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Secondo gazzettadelsud.it

