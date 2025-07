Bambino di 7 anni cade in piscina a Gallipoli | lotta tra la vita e la morte

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia in vacanza: piccolo in condizioni critiche. Un grave incidente ha scosso Gallipoli (Lecce) nella tarda mattinata di oggi, 20 luglio. Un bambino di 7 anni è attualmente ricoverato in condizioni disperate presso l’ospedale Sacro Cuore di Gesù, dopo essere caduto in una piscina mentre si trovava con i genitori. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe finito nella parte più profonda della vasca, per motivi ancora da chiarire, perdendo conoscenza. I soccorsi e il trasporto in ospedale. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i medici del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bambino di 7 anni cade in piscina a Gallipoli: lotta tra la vita e la morte

In questa notizia si parla di: bambino - gallipoli - anni - cade

Il messaggio sulle stories: «La pagherete in qualche modo, tutti quanti». Il rapper sarà in concerto domani a Gallipoli Vai su Facebook

Gallipoli, bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico e rischia di annegare: è ricoverato in gravi condizioni; Bimbo di 7 anni cade in piscina a Gallipoli, è gravissimo; Bimbo cade in piscina a Gallipoli, è in condizioni gravissime.

Bambino di 7 anni cade in piscina: è gravissimo. Trovato dal papà che galleggiava privo di sensi - Paura in parco acquatico a Gallipoli, dove un bambino di 7 anni ha rischiato di annegare in piscina ed è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Scrive leggo.it

Un bambino di 7 anni cade in piscina a Gallipoli, è gravissimo. Il padre lo ha trovato in acqua privo di sensi - Un bimbo di 7 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Come scrive msn.com