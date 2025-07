Ausonia – Carabinieri sorprendono uomo mentre tenta di appiccare un incendio | denunciato 50enne

È stato denunciato per tentato incendio un uomo di 50 anni residente nel comune di Coreno Ausonio, sorpreso nei giorni scorsi dai Carabinieri della locale Stazione mentre armeggiava in una cunetta piena di sterpaglie in via Serra. I militari, impegnati in un’attività di controllo del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

