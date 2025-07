Dopo il successo di Hereditary e Midsommar, Ari Aster annuncia tre nuovi progetti tra cui il sequel di Eddington, ma i dubbi sul ritorno economico restano. Dopo aver firmato due tra i film horror piĂą influenti degli ultimi anni - Hereditary e Midsommar - il regista Ari Aster continua a muoversi in territori originali e ambiziosi. Tuttavia, il riscontro commerciale delle sue opere piĂą recenti, Beau Is Afraid e Eddington, ha sollevato interrogativi sul futuro della sua carriera, almeno sotto il profilo produttivo. Ospite del podcast The Big Picture, Aster ha condiviso inediti aggiornamenti sui suoi prossimi progetti, svelando un ventaglio di idee decisamente vario, ma tutte accomunate da una visione fortemente autoriale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ari Aster guarda al futuro: in sviluppo un sequel di Eddington, un horror e un progetto sci-fi