Angelus 20 luglio 2025 | Papa Leone XIV ci invita a cogliere l’occasione come Maria

Ancora da Castel Gandolfo, dove si trova per un periodo di riposo estivo, Papa Leone non rinuncia alla preghiera quanto alla catechesi dell'Angelus, anche per questa domenica, con i fedeli. Nella domenica dove abbiamo ascoltato il brano del Vangelo che vede per protagoniste due donne, Marta e Maria, il Papa ci fa porre l'attenzione su.

“Per vivere in eterno, non serve ingannare la morte ma servire la vita” – Papa Leone XIV all’Angelus da Castel Gandolfo. Vai su Facebook

Leone XIV: da solidarietà e condivisione nasce una cultura di pace; Il Papa ai Carabinieri: no alla tentazione di pensare che il male possa vincere; Papa Leone XIV, la giornata: dal Regina Caeli a Santa Maria Maggiore, la diretta.

Papa Leone XIV: “Ci vuole umiltà sia a ospitare sia a farsi ospitare” - E si sofferma, per un istante, sulle figure di Abramo e Sara che “seppure anziani”, “si scoprirono fecondi quando accolsero con ... Scrive acistampa.com

Papa Leone Xiv a Castel Gandolfo ricorda l importanza di rallentare e accogliere durante l estate - Papa Leone Xiv a Castel Gandolfo invita a riscoprire l’ospitalità come gesto di fede, accoglienza e dialogo, sottolineando l’importanza di rallentare in estate per aprirsi a Dio, agli altri e alla vit ... Segnala gaeta.it