Amichevoli Inter raduno ad Appiano il 26 luglio | tutte le sfide in programma per testare la squadra di Chivu

Amichevoli Inter, la societĂ nerazzurra programma diversi incontri per allenare la squadra di Chivu! Le ultime sui nerazzurri. L’ Inter è pronta a inaugurare ufficialmente la nuova stagione. Il raduno della squadra allenata da Cristian Chivu è fissato per venerdì 26 luglio al centro sportivo “ Angelo Moratti ” di Appiano Gentile, quartier generale nerazzurro che ospiterĂ tutta la preparazione estiva. La squadra lascerĂ la Pinetina soltanto in occasione delle amichevoli programmate nel mese di agosto. Il tecnico rumeno ha voluto organizzare una serie di test impegnativi per valutare sin da subito la condizione del gruppo e l’integrazione dei nuovi innesti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Amichevoli Inter, raduno ad Appiano il 26 luglio: tutte le sfide in programma per testare la squadra di Chivu

In questa notizia si parla di: inter - squadra - chivu - raduno

Inter, c’è un vero insostituibile in squadra: il dato non lascia dubbi - L’Inter di prepara alla semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona: nella squadra nerazzurra c’è un vero insostituibile, i dati parlano chiaro Inter, c’è un vero insostituibile in squadra: il dato non lascia dubbi (Ansa Foto) – SerieAnews Una settimana che più infausta e tremenda non poteva esserci.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Le parole di Fabio Capello sulla corsa Scudetto: «Inter? Ecco cosa direi alla squadra se fossi al posto di Simone Inzaghi» Di scudetti Fabio Capello ne ha vinti tantissimi, molti dei quali dominati.

Karlström elogia l’Inter: «Mai vista una squadra così interconnessa» - Intervistato dai colleghi di Tuttosport, Jesper Karlström, centrocampista dell’Udinese, ha parlato anche della forza dell’Inter.

Data del raduno: tra il 26 e il 28 Luglio. Sede di raduno e ritiro: #AppianoGentile. La nuova #inter di #Chivu ripartirĂ a casa sua giĂ tra meno di 3 settimane. Vai su Facebook

Inter Club India (@InterClubIndia) Vai su X

Inter, la data del raduno: quando torna in campo la squadra di Chivu; Mercato Inter, Chivu incontra la dirigenza; Inter, quando inizia la stagione 2025/2026: le date di ritiro e amichevoli.

Inter, manca una settimana all’alba di Chivu: ma c’è chi anticipa! - All'inizio dell'Era Chivu, col raduno estivo dei nerazzurri, manca solo una settimana: ecco - Si legge su inter-news.it

News Inter, Chivu sorprende tutti sul nerazzurro: cosa accadrà - Cristian Chivu ha in mente un piano ben preciso per il nerazzurro. Lo riporta spaziointer.it