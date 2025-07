alexander bublik piega in tre set juan manuel cerundolo e conquista il titolo a gstaad

Alexander Bublik conclude alla grande la propria settimana sulla terra rossa di Gstaad. Sul mattone tritato elvetico, l’estroso tennista kazako si è imposto nell’atto conclusivo contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.109 del ranking), fratello minore di Francisco, col punteggio di 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Per Bublik si tratta del sesto titolo ATP in carriera e del secondo dell’anno dopo l’affermazione sull’erba di Halle. Da citare anche il successo nel Challenger 175 di Torino, senza dimenticare i quarti di finale raggiunti al Roland Garros in un’annata in cui il rendimento sulla terra è stato piuttosto buono per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

