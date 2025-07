Agenti immobiliari e contratti vessatori la Fiaip | I nostri legali a disposizione

Le pratiche scorrette di alcuni agenti immobiliari mettono in fermento tutta la categoria. Per il comportamento scorretto di pochi, è a rischio l'immagine di un intero comparto. Dopo il caso di una coppia pordenonese, raggirata con un contratto vessatorio, interrviene la Fiaip, Federazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: agenti - immobiliari - fiaip - contratti

Pasqui (E-Valuations): “Vendite all’asta sono opportunità anche per agenti immobiliari” - (Adnkronos) – "Nelle vendite immobiliari tradizionali c’è una trattativa e il cliente dell’agente immobiliare può ottenere o la cifra richiesta o una più bassa.

Pasqui (E-Valuations): “Vendite all’asta sono opportunità anche per agenti immobiliari” - (Adnkronos) – "Nelle vendite immobiliari tradizionali c’è una trattativa e il cliente dell’agente immobiliare può ottenere o la cifra richiesta o una più bassa.

Tra le novità di questa edizione, tre agenti immobiliari dalla Toscana - T re nuovi agenti immobiliari dalla Toscana si aggiungo ai tre milanesi e ai tre romani. Questa la squadra della nuova stagione di Casa a prima vista al via stasera su Real Time.

Ma davvero un’agenzia immobiliare può fare shopping online? Sì. E dovrebbe farlo più spesso. Nel carrello: antiriciclaggio, proposte, contratti di locazione e corsi. Tutto quello che serve per lavorare meglio, senza perdere tempo! Entra nell’e-commerce Vai su Facebook

Agenti immobiliari e contratti vessatori, la Fiaip: I nostri legali a disposizione; Agenti immobiliari e mediatori creditizi, arriva un aumento di 200 euro; Agenti immobiliari e mediatori creditizi, c’è intesa sul nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Accordo Itas-Fiaip per nuove polizze agli agenti immobiliari - I nuovi contratti assicurativi di responsabilità civile professionale e di tutela legale per gli agenti immobiliari, così come le altre offerte assicurative, entreranno in vigore a partire dal 2025. Scrive ansa.it

Accordo Itas-Fiaip per nuove polizze agli agenti immobiliari - È quanto prevede la convenzione tra la più grande associazione di categoria degli agenti ... Segnala quotidiano.net