Addio a Mario Scotti ex assessore in Provincia e Regione

Si è spento all’età di 85 anni Mario Scotti, figura di spicco della politica bresciana e lombarda. Nato a Monticelli Brusati il 10 dicembre 1939, Scotti è stato un punto di riferimento dei democtrici cristiani. Un lunga carriera politica: sindaco di Monticelli Brusati tra gli anni '70 e '80. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

