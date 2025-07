Ad Euro 2025 le giocatrici hanno trasformato solo 24 rigori su 41 il dato è in crollo rispetto al 2022 Telegraph

La statistica è impietosa: oltre il 40% dei tiri dal dischetto non va a segno ad Euro 2025. E dietro il dato c’è molto più di una semplice casualità . Gli europei femminili saranno ricordati – spiega il Telegraph – per il numero inusuale di errori dal dischetto. Non si tratta di un caso isolato o di una singola partita andata storta: dai quarti in poi, i rigori sono diventati un incubo per molte delle protagoniste. Su 41 rigori calciati fino a oggi, solo 24 sono stati trasformati. Poco più del 58%. Prima dell’infinita serie tra Francia e Germania, la percentuale si era addirittura abbassata sotto il 50. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ad Euro 2025 le giocatrici hanno trasformato solo 24 rigori su 41, il dato è in crollo rispetto al 2022 (Telegraph)

In questa notizia si parla di: euro - rigori - dato - giocatrici

Juventus Under 17, non basta un grande Nava: il portogallo vince ai rigori. Il Belgio di Gielen eliminato dalla Francia. Il resoconto delle semifinali di Euro 25 - di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Italia eliminata ai rigori dal Portogallo: Nava ne para 2 ma non basta agli Azzurrini.

Le Azzurre della Nazionale sono in Svizzera a Weggis per l'avventura europea. Il ct Andrea Soncin nella prima conferenza stampa in terra elvetica ha parlato delle scelte fatte in fase di convocazione, di chi sarà il capitano, ma anche di singole giocatrici Vai su Facebook

I rigori premiano una generosissima e stremata Germania; Francia 1-1 Germania (AET, 5-6 rigori): le eroiche parate di Berger assicurano un posto in semifinale.

Ad Euro 2025 le giocatrici hanno trasformato solo 24 rigori su 41, il dato è in crollo rispetto al 2022 (Telegraph) - Il Telegraph spiega come a Euro 2025 e in generale nel calcio femminile si sbaglino moltissimi rigori e ne analizza il motivo. Lo riporta ilnapolista.it

Francia - Germania 1-1 (dts, Germania vince 6-5 dcr): le tedesche resistono e vincono ai rigori - Con una giocatrice in meno per 105 minuti, la Germania passa in svantaggio, pareggia e alla fine vince ai tiri dal dischetto. it.uefa.com scrive