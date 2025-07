Ad Alcaraz non è concesso neanche di andare in vacanza gli avvoltoi da tastiera si sono scatenati Libero

Libero difende Alcaraz dagli “avvoltoi da tastiera” che tanto lo hanno criticato per le vacanze che sta svolgendo al termine della stagione sull’erba, prima di iniziare i vari tornei tra Toronto e Us Open e un finale di 2025 importante eventualmente. Alcaraz può fare quello che gli pare fuori dal campo, resta un campione (Libero). Scrive così Libero: “Dopo aver consumato i tasti delle dita per raccontare del nostro magnifico Jannik Sinner scrivendone epinici omerici, se permettete stavolta parliamo del suo fiero avversario. Carlos Alcaraz. Il ragazzo di Murcia, piĂą giovane di quasi due anni, lo ha battuto a Parigi e a Roma e ha perso a Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ad Alcaraz non è concesso neanche di andare in vacanza, gli avvoltoi da tastiera si sono scatenati (Libero)

In questa notizia si parla di: libero - alcaraz - avvoltoi - tastiera

Il problema non è Alcaraz ma chi lo esalta. Sinner non si sente il re dell’universo (Libero) - Le storture dei giudizi in Italia. Sinner è trattato come un numero uno atipico, gli viene richiesto di mangiare più spaghetti e cantare le canzoni di Toto Cutugno.

Sinner contro Alcaraz, l’eterna lotta tra solidità e fantasia (Libero) - Come spiega Libero, «è la storia a dare torto e a dare ragione». Un verso di Francesco De Gregori che si trasforma qui nella chiave d’accesso perfetta per raccontare Wimbledon, il luogo in cui il tennis si fa epopea.

Ad Alcaraz non è concesso neanche di andare in vacanza, gli avvoltoi da tastiera si sono scatenati (Libero); Che pena quei leoni da tastiera contro Dimitrov | .it.

Ad Alcaraz non è concesso neanche di andare in vacanza, gli avvoltoi da tastiera si sono scatenati (Libero) - Le critiche alle vacanze di Carlos Alcaraz bloccate sul nascere da un'analisi lucida di Libero, che difende il tennista spagnolo. Da ilnapolista.it