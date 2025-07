A Silvi il sindaco Scordella incontra i residenti del centro per il problema delle baby gang nelle ore notturne

Il 18 luglio scorso il sindaco di Silvi Andrea Scordella, assieme all'assessore Beta Costantini, ai consiglieri comunali Bruno Valentini, Gianni Di Febo, Vincenzo Caruso e Simona Monticelli, ha ricevuto una delegazione di cittadini della zona centrale di via Arrigo Rossi, via Pascoli, via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it