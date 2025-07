Zazzaroni duro su Calhanoglu | Non ha mai chiesto di andare via? In Turchia confermano che vuole trasferirsi a Istanbul!

Zazzaroni duro su Calhanoglu, ecco le parole del direttore del Corriere dello Sport sul centrocampista turco. Il nome di Hakan Calhanoglu continua ad agitare le acque del calciomercato Inter. Il regista turco, diventato colonna portante della mediana nerazzurra nelle ultime due stagioni, è finito al centro delle attenzioni di diversi club, in particolare Fenerbahçe e Galatasaray, pronti a riportarlo in patria con un’operazione dal forte impatto tecnico e mediatico. Ma a Milano il messaggio resta chiaro: Calhanoglu non è in vendita. Arrivato nel 2021 a parametro zero dopo l’esperienza con il Milan, il numero 20 ha conquistato San Siro con prestazioni di alto livello e una sorprendente adattabilitĂ tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni duro su Calhanoglu: «Non ha mai chiesto di andare via? In Turchia confermano che vuole trasferirsi a Istanbul!»

In questa notizia si parla di: calhanoglu - duro - zazzaroni - chiesto

Tacchinardi duro: «Calhanoglu irrispettoso verso l’Inter!» - Alessio Tacchinardi, dagli studi di Sport Mediaset, non si è detto proprio a favore dell’atteggiamento di Hakan Calhanoglu nei confronti dell’Inter.

Inter, Marotta va giù duro: “Lautaro parlava di Calhanoglu” - Marotta: “Lautaro parlava di Calhanoglu, risolveremo” L’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club 2025 contro il Fluminense (0-2) ha scatenato tensioni, culminate nello sfogo di Lautaro Martinez, che in diretta su DAZN ha dichiarato: “Chi non vuole restare, se ne vada.

Calhanoglu, lo zoccolo duro dell’Inter non ha gradito questo – CdS - In casa Inter è esplosa la questione Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha replicato alle parole furenti di Lautaro Martinez e Beppe Marotta e adesso i nerazzurri sono una polveriera.

Zazzaroni si sbilancia: “Ecco dove andrà Calhanoglu secondo me” - Tra i nomi caldi del mercato estivo, quello di Hakan Calhanoglu torna prepotentemente al centro delle voci. Lo riporta fcinter1908.it

Zazzaroni sul caso Calhanoglu: "La verità? Meglio chiedere a lui" - Mentre Piero Ausilio , direttore sportivo dell’Inter, ribadisce che Hakan Calhanoglu 'non ha mai chiesto di andare via', dalla Turchia arrivano segnali diametralmente opposti. Si legge su informazione.it