Wsj | Trump? Ci difenderemo vigorosamente

13.22 "Ci difenderemo vigorosamente" contro la denuncia di Donald Trump. Lo afferma il proprietario del Wall Street Journal, Dow Jones, in seguito al procedimento avviato dal presidente Usa contro un articolo su Epstein in cui viene coinvolto. E sull'articolo: "Abbiamo piena fiducia nel rigore e nell'accuratezza delle nostre informazioni e ci difenderemo con vigore contro tutti gli attacchi giudiziari", ha affermato in una nota un portavoce del gruppo che possiede il Wall Street Journal,denunciato da Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

