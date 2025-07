Se pensavate di aver visto già tutto dell’universo Sherlock Holmes, vi sbagliavate. Perchè dopo tante serie a tema, inclusa la recente Mademoiselle Holmes con protagonista una sua discendente, ne sta per arrivare un’altra su Canale 5, un sequel in chiave contemporanea che racconta cosa ne è stato di Watson dopo la morte dell’amico di sempre. Prodotta da CBS e trasmessa negli USA da gennaio di quest’anno, la serie è composta da tredici episodi e andrà in onda prossimamente in prima visione sull’ammiraglia Mediaset. Girata a Vancouver, con location tra studi, campus dell’Università della British Columbia ed esterne girate a Pittsburgh, è un mix di procedural e medical basato come sempre sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Watson in arrivo su Canale 5