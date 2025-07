Vlahovic l’aneddoto su Allegri e l’opinione su Modric | Milan parla Savicevic

Dejan Savicevic, ex fantasista del Milan, ha parlato dei rossoneri in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola. Le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vlahovic, l’aneddoto su Allegri e l’opinione su Modric: Milan, parla Savicevic

In questa notizia si parla di: milan - savicevic - vlahovic - aneddoto

Savicevic, assist ad Allegri: "Milan, prendi Vlahovic. Ha il senso del gol" - Il numero 10 della Champions 1994: "Conosco Dusan, è giovane e ha ancora tanti margini di miglioramento"

Savicevic approva Vlahovic al Milan: «Vi spiego perché ci spero» - Savicevic approva Vlahovic al Milan: «Vi spiego perché ci spero». Le dichiarazioni dell’ex fantasista rossonero sul possibile affare Dejan Savi?evi?, soprannominato “Il Genio“, è stato uno dei più talentuosi e imprevedibili fantasisti del calcio europeo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Savicevic: “Spero che il Milan prenda Vlahovic. Su Modric e Allegri …” - Dejan Savicevic, ex fantasista del Milan, ha parlato dei rossoneri in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola.

Savicevic: “Spero che il Milan prenda Vlahovic. Su Modric e Allegri …”.

Savicevic: "Vlahovic va preso". Ecco l'offerta del Milan per l'attaccante della Juventus - Il Genio consiglia ai rossoneri l'attaccante serbo della Juventus, riaccostato al Fenerbahce di Mourinho. Riporta calciomercato.com

Savicevic approva Vlahovic al Milan: «Vi spiego perché ci spero» - Le dichiarazioni dell’ex fantasista rossonero sul possibile affare Dejan Savicevic, soprannominato “Il Genio“, è stato uno dei più tal ... Secondo calcionews24.com