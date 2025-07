Vlahovic e poi? I sei centravanti sul taccuino del Milan e quanto è difficile arrivarci

I bomber che piacciono in rossonero considerati con una classifica per costo, difficoltà e corrispondenza alle esigenze del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vlahovic, e poi? I sei centravanti sul taccuino del Milan e quanto è difficile arrivarci

Al-HIlal a caccia di un centravanti: è testa a testa tra Osimhen e Vlahovic - 2025-07-06 20:41:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il club saudita ha fretta di trovare una soluzione per il proprio attacco: secondo l’Equipe, Simone Inzaghi ha indicato ai suoi dirigenti due obiettivi ben precisi L’avventura nel Mondiale per club, la prima competizione ufficiale sotto la guida del nuovo allenatore Simone Inzaghi, si è conclusa ai quarti di finale con una più che onorevole partita contro il Fluminense giustiziere dell’Inter nel turno precedente.

Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi per sostituire il centravanti serbo. La lista aggiornata - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi nel mirino dei bianconeri per sostituire il centravanti serbo.

Vlahovic Juve, deciso il futuro del centravanti bianconero! Dirigenza e giocatori hanno fatto tutte le valutazioni, ma… - Vlahovic Juve, i bianconeri hanno deciso per quanto concerne il futuro sia dell’attaccante che della società bianconera I bianconeri sabaudi devono valutare quale sarà il futuro del centravanti Dusan Vlahovic: giocatore finito nel mirino delle polemiche che ha diviso molto la critica piemontese.

Centravanti: sul taccuino del Milan non pare reggere il nome di Vlahovic e Darwin Nunez è molto più lontano rispetto a qualche giorno fa Pasotto - Gazzetta

Vlahovic blocca il mercato Juve: datemi 10 milioni! Intanto Osimhen ha deciso Contatti Ristic-Comolli: come prosegue la separazione tra l'attaccante serbo e il club bianconero Eppur si muove. Qualcosa. Che è già più di qualcosina. Per Dusan Vlahovic e la Ju

