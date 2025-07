Vinicius e i mal di pancia | l' Arabia si rifà sotto

Madrid, 19 luglio 2025 – Rischia di diventare una telenovela estiva quella tra Vinicius Jr e il Real Madrid. Il brasiliano, infatti, è tutt'altro che certo del suo futuro e le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà nella prossima stagione. Se il 2023-24 è stato decisamente positivo per il 7 dei blancos, con 24 gol e 11 assist totali in 39 partite e un campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna e una Champions League, oltre che il secondo posto nella classifica del Pallone d'oro, la stagione appena trascorsa è stata tutt'altro che memorabile. Il brasiliano, infatti, non è riuscito ad essere determinante come l'anno precedente, e, nonostante i 22 gol e i 19 assist in 58 gare, l'attaccante è stato al centro delle critiche, soprattutto per l'incompatibilità tattica con Kylian Mbappé. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

