Vincenzo Capuano la pizza con i detenuti di Secondigliano | Che possa essere una nuova opportunità

 «Vivere di pizza è meraviglioso!». Così Vincenzo Capuano, il campione mondiale della pizza contemporanea, dice in un video postato sui suoi canali social. Il video. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Vincenzo Capuano, la pizza con i detenuti di Secondigliano: «Che possa essere una nuova opportunità »

Vincenzo Capuano porta la pizza contemporanea in Asia: il nuovo locale a Singapore - Cresce ancora il brand di Vincenzo Capuano. Il famoso pizzaiolo napoletano - con oltre un milione di followers - porta, per la prima volta, la sua pizza contemporanea in Asia.

“Madre Pizza – Acerra Che Lievita”, una kermesse enogastronomica con i big Gaetano Paolella, Vincenzo di Fiore e Nino Pannella - NAPOLI – Creare un circuito permanente, in grado di promuovere e raccontare la pizza acerrana in tutta la sua autenticità , anche fuori dei confini locali.

Vincenzo Capuano sbarca a Ibiza con la sua pizza e la pasta e patate di Nonno Enzo - Vincenzo Capuano, celebre pizzaiolo napoletano noto per la sua “pizza contemporanea”, apre oggi la sua prima pizzeria sull'isola di Ibiza, portando l'autenticità della tradizione partenopea nel cuore delle Baleari.

