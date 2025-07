video battisti legend serata indimenticabile al teatro romano con pambianchi e lavezzi

Tempo di lettura: < 1 minuto  Una notte indimenticabile a Benevento con Battisti Legend attraverso la voce di Roberto Pambianchi, accompagnato dalla sua band di otto elementi in un Teatro Romano gremito, ha ripercorso i maggiori successi dell’indimenticabile Lucio Battisti. Special guest della serata Mario Lavezzi: il compositore e musicista ha regalato aneddoti ed emozioni in musica legati al suo lungo sodalizio con Battisti accompagnato al piano da Cristina Di Pietro. Ospite della serata Fioretta Mari: l’attrice nel Sannio per ritirare il premio alla carriera consegnato direttamente dal direttore artistico Francesco  Tuzio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

