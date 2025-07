Un pulmino sul quale erano a bordo un gruppo di persone disabili è uscito fuori strada oggi, nel Vicentino. Un primo bilancio parla di sette i feriti. L'incidente è avvenuto più precisamente a Recoaro Terme, proprio in provincia di Vicenza. L'autista che guidava il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dello stesso andando a finire fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e varie ambulanze. I feriti sono stati condotti in ospedale. Non è stata ancora resa nota, al momento, la gravità delle loro condizioni di salute. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Vicenza, pulmino che trasportava persone disabili esce fuori strada: 7 feriti