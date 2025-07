Valentina Greco scomparsa in Tunisia | l’ultima chiamata alla madre risale al 9 luglio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una misteriosa sparizione a Sidi Bou Said. Dal 9 luglio 2025 non si hanno più notizie di Valentina Greco, una 42enne originaria di Cagliari che da circa tre anni vive a Sidi Bou Said, in Tunisia. Il suo improvviso silenzio ha allarmato la famiglia, che si è rivolta immediatamente alle autorità italiane e tunisine. L’ ultimo contatto con la madre risale proprio a quella data. « Era tranquilla, mi ha detto che il cellulare dava problemi », ha riferito la donna, ancora sconvolta. Da allora, però, nessuna risposta, né telefonate, né messaggi. Indizi preoccupanti: gatti lasciati in casa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Valentina Greco, scomparsa in Tunisia: l’ultima chiamata alla madre risale al 9 luglio

