Usa sospesi dal lavoro il Ceo e la collega ‘pizzicati’ dalla kiss cam al concerto dei Coldplay

(Adnkronos) – Sta costando sempre più caro il concerto dei Coldplay a Andy Byron e Kristin Cabot, i due colleghi 'pizzicati' abbracciati dalla kiss cam durante il concerto al Gillette Stadium di Foxborough in Massachusetts, e diventati virali sui social. Ora infatti, dopo le insinuazioni su una presunta relazione extraconiugale smascherata sul maxischermo, sono stati . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sospesi - lavoro - collega - pizzicati

Kiss cam traditrice, sospesi dal lavoro i due amanti pizzicati al concerto - La "Kiss cam" della discordia ha colpito. Sono stati sospesi dal lavoro, dopo che il video del loro abbraccio clandestino al concerto dei Coldplay ha fatto il giro del mondo, Andy Byron e Kristin Cabot.

Firenze, blitz in San Lorenzo: 9 banchi sospesi per lavoro nero e motivi di sicurezza - Firenze, 31 maggio 2025 – Blitz per il contrasto al lavoro sommerso in San Lorenzo. L’intervento congiunto dell’ ispettorato del lavoro di Firenze e della polizia municipale ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale di nove banchi al mercato, per il superamento della soglia del 10% d i lavoro nero e per motivi di salute e sicurezza.

Lavoro dimezzato, diritti sospesi: la protesta degli operai del verde pubblico a Foggia - Una mattinata di protesta davanti a Palazzo di Città per i 29 operai della cooperativa "Tre Fiammelle", incaricati della manutenzione del verde pubblico.

Usa, sospesi dal lavoro il Ceo e la collega 'pizzicati' dalla kiss cam al concerto dei Coldplay; Usa, auto sulla folla a Los Angeles: almeno 20 feriti; Usa, auto sulla folla a Los Angeles: almeno 20 feriti.

Usa, sospesi dal lavoro il Ceo e la collega 'pizzicati' dalla kiss cam al concerto dei Coldplay - L'azienda tecnologica Astronomer per cui i due lavorano ha avviato un'indagine dopo il caso del video del presunto adulterio diventato virale sui social Sta costando sempre più caro il concerto dei Co ... Da adnkronos.com

Sospesi dal lavoro gli amanti pizzicati al concerto dei Coldplay - Sospesi dal lavoro dopo che il video del loro abbraccio 'clandestino' al concerto dei Coldplay è diventato virale in rete. informazione.it scrive