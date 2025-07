Usa l’amministrazione Trump rigetta le norme Oms sulle pandemia | violano la nostra sovranità

Gli Stati Uniti continuano a stravolgere il proprio sistema sanitario dall’entrata in carica di Donald Trump e soprattutto del suo ministro della SanitĂ , Robert Kennedy jr. E questa volta a finire nel mirino della Casa Bianca è il sistema di prevenzione dalle pandemie adottato dall’dall’ Organizzazione mondiale della sanitĂ (Oms) nel 2024, dopo centinaia di migliaia di morti registrate nel Paese a causa del Covid-19. L’amministrazione ha annunciato di aver rigettato le norme previste dal programma sostenendo che violano la sovranitĂ statunitense. A darne notizia sono stati proprio Kennedy jr e il segretario di Stato, Marco Rubio, con una nota congiunta nella quale sostengono che che “questi emendamenti rischiano di ostacolare indebitamente il nostro diritto sovrano ad elaborare la nostra politica sanitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa, l’amministrazione Trump rigetta le norme Oms sulle pandemia: violano la nostra sovranitĂ

