Uomo rapinato e accoltellato sul Lungomare

Tarantini Time Quotidiano Una rapina questa mattina è finita a coltellate sul Lungomare di Taranto. Vittima un uomo che si stava recando in ufficio postale. Sarebbe stato avvicinato da un soggetto che voleva rapinarlo e, dopo una breve reazione, sarebbe stato accoltellato. Trasportato in pronto soccorso, ha riportato ferite fortunatamente non gravi che hanno richiesto dei punti di sutura. Non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche la Polizia che indaga sull’accaduto. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Uomo rapinato e accoltellato sul Lungomare

In questa notizia si parla di: uomo - accoltellato - lungomare - rapinato

Accoltellato un uomo a Como, è grave: l’aggressione avvenuta dopo una lite in strada - Un uomo di 33 anni è stato ferito da una coltellata al culmine di una lite avvenuta ieri sera intorno alle 21 a Lurago Marinone (Como).

Accoltellato un uomo in zona stazione, aggressore fermato subito dopo - Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato in centro a Pescara dopo che avrebbe accoltellato un altro uomo nei pressi della stazione centrale.

Come sta l’uomo accoltellato da Emanuele De Maria, il detenuto ricercato che lavorava al Berna Hotel a Milano - Il detenuto Emanuele De Maria ha accoltellato il barista del Berna Hotel Hani Fouad Abdelghaffar davanti all'albergo.

Vicenza, grave 16enne accoltellato al petto: ipotesi di tentata rapina; Marsala: gli aggressori di Ettore sono gli stessi che hanno accoltellato e rapinato una ragazza; Riccione, rapina sul lungomare: 4 turisti minorenni aggrediti e derubati. Arrestato un 27enne.

Turista accoltellato alla gola sul treno a Milano durante una rapina, coperto di sangue: "Non voglio morire" - Il video degli attimi di terrore vissuti dall'uomo e la richiesta di soccorso ... Lo riporta virgilio.it

Uomo accoltellato per rapina a Milano, grave in ospedale - I tre hanno cercato di strappare loro un borsello e uno dei due aggrediti ha ricevuto una coltellata alla schiena. Da msn.com