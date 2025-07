Unicorni recensione | Michela Andreozzi e il gender variant in un film che mette alla prova la genitorialità

La nostra recensione di Unicorni, il film di Michela Andreozzi con Stefano Pesce, Valentina Lodovini, Daniele Scardini e Lino Musella che ha aperto il 55º Giffoni Film Festival. Michela Andreozzi  ( qui la nostra video intervista ) mette alla prova la genitorialità contemporanea e avvia con coraggio una discussione sul tema dell’identità di genere dei figli. Come comportarsi se questa à diversa da quella di nascita? L’argomento non potrebbe essere più attuale e viene affrontato in modo costruttivo, scegliendo i giusti toni. Nonostante battute e dialoghi appaiano spesso sin troppo prevedibili, la sceneggiatura mette in luce diversi approcci e punti di vista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

