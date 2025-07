Un gelato all' anguria per sostenere Medici Senza Frontiere a Gaza

In 240 gelaterie d'Europa, oggi 19 luglio, si tiene l'iniziativa 'Un gelato per la pace' a sostegno di Gaza, promossa dal gelatiere pisano Gianfrancesco Cutelli, titolare della nota Gelateria De' Coltelli. In tanti punti vendita anche toscani sarà possibile gustare un gelato speciale all'anguria. 🔗 Leggi su Pisatoday.it