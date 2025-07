Ucraina raid russo su Odessa | decine di persone evacuate da un palazzo in fiamme

Raid notturno su Odessa, in Ucraina. Una persona √® morta e altre sei sono rimaste ferite, come riferito dal presidente Volodymyr Zelensky. Le immagini del servizio di emergenza statale ucraino mostrano un edificio residenziale in fiamme e decine di persone in fase di evacuazione. Secondo Kiev, Mosca ha lanciato pi√Ļ di 30 droni e 30 missili. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Ucraina, raid russo su Odessa: decine di persone evacuate da un palazzo in fiamme

In questa notizia si parla di: ucraina - raid - odessa - decine

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) ‚Äď La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

Dagli Usa ok a equipaggiamenti F-16 per l'Ucraina | Raid russi su Kherson e Kharkiv, ci sono vittime - Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano"

La casa della cantante ucraina all'Eurovision distrutta dai raid russi: "Sognavo tanto di tornarci" - "Casa. Sognavo tanto di tornarci": la musicista ucraina Khrystyna Starykova, cantante della band "Ziferblat" che rappresenterà l'Ucraina all'Eurovision Song Contest, condivide sui social il dolore nel vedere la propria casa distrutta dai bombardamenti russi.

#Putin ‚Äúallarga‚ÄĚ la guerra. E i mini-droni #Russia colpiscono anche i soccoritori #Ucraina Un video (nel link) mostra la trappola ai pompieri di #Kherson. Reportage tra artiglieria, lavanda e ‚Äúmine petalo‚ÄĚ @nelloscavo inviato a Bilozerka @Avvenire_Nei Vai su Facebook

Raid russo su Odessa, decine di persone evacuate da un palazzo in fiamme: il video; Via d'Amelio, Mulè Accertare la verità, sfidando tutto e tutti; Incendio nel Grand Canyon, il video.

Raid russo su Odessa, decine di persone evacuate da un palazzo in fiamme: il video - Più di 300 droni d'attacco e oltre 30 missili di vario tipo sono stati usati contro le nostre città. Secondo informazione.it

Ucraina, raid russo su Odessa: decine di persone evacuate da un palazzo in fiamme - Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite, come riferito dal presidente Volodymyr ... Riporta stream24.ilsole24ore.com